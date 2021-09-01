Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1472.07
ALTIN
485.06
DOLAR
8.3206
STERLİN
11.4589
EURO
9.8332

Keven sorun dinledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

01 Eylül 2021 Çarşamba 00:34
Keven sorun dinledi

Keven, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunup, vatandaşların sorunlarını dinledi, taleplerini aldı. Boğazlıyan ilçesinde Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ı makamında ziyaret etti. CHP İlçe Başkanı Ahmet Peker’in de eşlik ettiği ziyarette Keven, Başkan Coşar ile ilçeyle ilgili konular hakkında istişarede bulundu. Milletvekili Keven daha sonra CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Belören köyüne geçerek, köy halkının sorunlarını ve taleplerini dinledi. Keven, ‘’Köylerimizin kuraklığın etkisiyle artan içme suyu sorunu acil çözüme kavuşturulması gerekiyor. Şekerpancarı çiftçisi pancar taban fiyatını bekliyor. 2021 pancar taban fiyatı üreticinin beklentisini karşılamalıdır. Gübreye akaryakıta gelen zamları karşılayacak vicdanlı bir fiyat açıklanmalıdır’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Keven Sorun Dinledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BiR ADIM DAHA!
BiR ADIM DAHA!
TARIM ÇEŞiTLENiYOR
TARIM ÇEŞiTLENiYOR
GURUR DUYDUK
GURUR DUYDUK
Bozok hazır bekliyor!
Bozok hazır bekliyor!
Uyum eğitimi bugün başlıyor
Uyum eğitimi bugün başlıyor
Asayiş berkemal
Asayiş berkemal
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim