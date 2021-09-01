Keven sorun dinledi

Keven, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunup, vatandaşların sorunlarını dinledi, taleplerini aldı. Boğazlıyan ilçesinde Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ı makamında ziyaret etti. CHP İlçe Başkanı Ahmet Peker’in de eşlik ettiği ziyarette Keven, Başkan Coşar ile ilçeyle ilgili konular hakkında istişarede bulundu. Milletvekili Keven daha sonra CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Belören köyüne geçerek, köy halkının sorunlarını ve taleplerini dinledi. Keven, ‘’Köylerimizin kuraklığın etkisiyle artan içme suyu sorunu acil çözüme kavuşturulması gerekiyor. Şekerpancarı çiftçisi pancar taban fiyatını bekliyor. 2021 pancar taban fiyatı üreticinin beklentisini karşılamalıdır. Gübreye akaryakıta gelen zamları karşılayacak vicdanlı bir fiyat açıklanmalıdır’’ dedi.