Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1124
ALTIN
458.697
DOLAR
7.6460
STERLİN
9.8105
EURO
8.8844

Keven, sorun dinledi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yenifakılı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunup, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

28 Eylül 2020 Pazartesi 00:27
Keven, sorun dinledi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yenifakılı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunup, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Keven, Yenifakılı Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret edip, yürütülen çalışmalar hakkında Kooperatif Başkanı Bülent Yüce’den bilgi aldı. Keven, Üretici Kadınlar Atölyesi’ni de ziyaret edip, yapılan organik ürünleri inceledi. Milletvekili Keven, Yenifakılı ilçesinin Bektaşlı kasabasına da geçerek, yapılan toplulaştırma çalışmasında yaşanılan sorunlar hakkında bilgi aldı. Keven, çiftçiye gösterilen krokinin askıdan indirildikten sonra değiştirilmesi, toplulaştırma yapıyoruz diye bir parselin ikiye üçe bölünmesi, verimsiz araziden yer verilmesi, Devlet Su İşleri'nin işi yapan haritacılık firmasını yeterince denetlememesi, çiftçiyi dinlememesi gibi mağduriyetlere yol açan onlarca şikayetin bulunduğuna dikkat çekti. Keven, ‘’Bektaşlı halkının mücadelesinde yanlarındayım, bu işin çözüme kavuşturulması için seslerini duyurmak için hep birlikte mücadele edeceğiz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
KevenSorun Dinledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PROJE RAFTAN iNDiRiLDi
PROJE RAFTAN iNDiRiLDi
Kanser hastaları sıkıntılı
Kanser hastaları sıkıntılı
Deneyap Atölyesi Açıldı
Deneyap Atölyesi Açıldı
Halk toplantısı
Halk toplantısı
Çocuklara özel
Çocuklara özel
Şehit yakınları unutulmadı
Şehit yakınları unutulmadı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim