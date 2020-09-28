Keven, sorun dinledi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yenifakılı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunup, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Keven, Yenifakılı Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret edip, yürütülen çalışmalar hakkında Kooperatif Başkanı Bülent Yüce’den bilgi aldı. Keven, Üretici Kadınlar Atölyesi’ni de ziyaret edip, yapılan organik ürünleri inceledi. Milletvekili Keven, Yenifakılı ilçesinin Bektaşlı kasabasına da geçerek, yapılan toplulaştırma çalışmasında yaşanılan sorunlar hakkında bilgi aldı. Keven, çiftçiye gösterilen krokinin askıdan indirildikten sonra değiştirilmesi, toplulaştırma yapıyoruz diye bir parselin ikiye üçe bölünmesi, verimsiz araziden yer verilmesi, Devlet Su İşleri'nin işi yapan haritacılık firmasını yeterince denetlememesi, çiftçiyi dinlememesi gibi mağduriyetlere yol açan onlarca şikayetin bulunduğuna dikkat çekti. Keven, ‘’Bektaşlı halkının mücadelesinde yanlarındayım, bu işin çözüme kavuşturulması için seslerini duyurmak için hep birlikte mücadele edeceğiz’’ dedi.