Keven mazbatasını aldı

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, beraberinde CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, CHP Kadın Kolları Başkanı Özgür Karslıoğlu, ailesi ve partililer ile birlikte Yozgat Adliyesi’ne geldi. İl Seçim Kurulu Başkanı Turgay Çorak, Ali Keven ve partilileri makamında konuk etti. Yozgat’ta seçimlerin huzur ve güven içerisinde tamamlandığını söyleyen İl Seçim Kurulu Başkanı Turgay Çorak, seçim sürecinde yoğun mesai yürüten personeline de teşekkür etti.

İl Seçim Kurulu Başkanı Turgay Çorak, Yozgat’ı temsil edecek milletvekillerine de başarı temennisinde bulundu. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar da seçim sürecinde yoğun mesai harcayan adliye, emniyet ve diğer kamu personeline teşekkür etti. Daha sonra İl Seçim Kurulu Başkanı Turgay Çorak, Milletvekili Keven’e mazbatasını takdim etti. Ali Keven, seçim mazbatasını minik torunu Duru ile birlikte aldı. Milletvekili Keven, Turgay Çorak’a teşekkür etti, adliye çıkışında yaptığı açıklamada bundan böyle hizmet sürecinin başladığını belirterek “Yozgat için, Yozgatlı için var gücümüzle çalışacağız. Artık seçimler geride kaldı. Tüm Yozgatlılar ile kucaklaşma ve hizmet üretme zamanıdır” şeklinde konuştu.

