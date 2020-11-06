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Keven, kolejlerle ilgili parayı sordu

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Ali Keven, Plan Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yönelik yaptığı konuşmada bakanlık bütçesinden özel kolejlere aktarılan 891 milyon lirayı sordu.

06 Kasım 2020 Cuma 00:27
Keven, kolejlerle ilgili parayı sordu

Keven, devlet okullarının salgın sürecinde temizlik malzemesi ve dezenfektan gibi giderleri için ilave ödeneğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde özel kolej sahiplerine 2021 yılı bütçe teklifine göre 891 milyon lira aktarılacağını söyledi. Keven, “Özel okullarda denetimsiz bir büyüme var Sayın Bakanım. Özel okullara teşvikler yapılırsa eğitimde fırsat eşitliğini nasıl sağlayacaksınız merak ediyorum. Siz bir konuşmanızda bütçenizin yetersizliğinden yakınıyordunuz. Bu bütçede özel okullara teşvik için 891 milyon lira ayırıyorsunuz. Geçen sene de 2020 bütçesinde 804 milyon lira ayırdınız. Eğitim yatırımlarına kaynak bulamıyorsanız gelin, bu özel kolejlere teşvik uygulamasına son verin” diye konuştu. Keven, Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrılan bütçenin faize ayrılandan daha az olmasına tepki gösterdi. Keven, “Milli Eğitim Bakanlığı için teklif edilen bütçe 146 milyar 920 milyon liradır. Bütçe teklifinde faize ayrılan bütçe nedir? 179 milyar 542 milyon lira. Geçen yıla göre faiz yüzde kaç artmış? Yüzde 30 artmış. Peki, Bakanlığımızın bütçesi yüzde kaç artmış? Yüzde 17. Millî Eğitim bütçesi maalesef faize yenik düşmüştür” ifadelerini kullandı.
KÖY OKULLARI: ‘Köy okullarından açılmaya müsait olanlara yönelik bir çalışma yapılmalıdır’ diye devam eden Keven, “Salgında okullarımızın temizlik malzemelerine ilave ödenek ayrılmalıdır. El dezenfektanının dahi eksik olduğu yönünde sürekli okullardan şikâyetler geliyor. Salgın koşullarında köy okullarının değeri bir kez daha anlaşılmakta olup, köy okullarının açılması yönünde bir araştırma ve düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Ataması yapılmayan öğretmenler atama bekliyor, 3600 ek göstergeyi bekliyor öğretmenler, maalesef öğretmenlerimiz çok acil meslek kanunlarını bekliyorlar, bunun bir an önce çıkarılmasını istiyorlar. Öğretmenler mesleğe kabullerinde sözlü mülakatın kaldırılmasını istiyorlar Sayın Bakanım. Unutmayın, öğretmenini mutlu edemeyen bir eğitim sisteminin başarılı olması mümkün değildir” şeklinde konuştu.

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