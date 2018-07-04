Keven ilk hedefini belirledi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, meclis koltuğuna oturmadan Yozgat için yürüteceği çalışma ve hedeflere odaklandı. Milletvekili Keven, Yozgat’ın altıncı bölgeye alınmasının yanı sıra, teşviklerin de sektörel bazda verilmesi gerektiğini belirtti. Keven, bu noktada tarım ve hayvancılığın ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Keven, ilde toplanacak sütün Et Süt Kurumu, ORAN Kalkınma Ajansı gibi kurumlar eliyle kurulacak kooperatif çatısı altında işlenmesi gerektiğini, satış fiyatı daha yüksek ürünlere dönüştürülmesinin şart olduğunu ve büyük firmaların üreticilerin elindeki sütü düşük fiyata toplamasının önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekti. Süt ırkı inek besleyen çiftçilere Ziraat Bankası’ndan faizsiz kredi kullandırılarak süt ineğinin kesime verilmesinin de önleneceğine söyleyen Keven, “Kadışehri Kabalı Meyvecilik Projesi, Sorgun Bahadın Bağcılık Projesi, Kadın Emeği Kooperatifi gibi örnekler tüm ilçelerde yaygınlaştırılmalı ve teşvik edilmelidir. Bu projelere yönelik arazi toplulaştırma çalışmaları yapılmalıdır” diye konuştu.

Yozgat'ta yapılacak bir çalıştayla mikro iklim bölgelerinde meyvecilik, kavun-karpuz yetiştiriciliği ve seracılığın bilimsel açıdan ele alınmasını isteyen Keven “Üretici Birlikleri ve Ziraat Odaları tüm sürece dahil edilmelidir” dedi.

Tohumculuk yasasının yeniden düzenlenmesini de isteyen Keven, yerli tohum kullanımının önündeki engellerin kaldırılmasını ve Anadolu’nun yerli tohumlarının ıslah edilmesini istedi.

Keven, “İlçelerimize ihtisasına göre Ziraat Meslek Yüksekokulları kurulmalıdır. Sulu tarım yaygınlaştırılmalı ve getirilen ön ödemeli kartlı sayaç sisteminde çiftçilerin mağdur edilmemeli, esnek düzenleme yapılmalıdır. Çiftçinin belli bir miktar mazot fiyatından ÖTV’nin kaldırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır” diyerek görüşlerini sıraladı.