Keven ilçeleri gezdi

Milletvekili Keven, Çekerek İlçe Başkanı Hasan Bektaş, Kadışehri İlçe Başkanı Ali Kaya, Akdağmadeni İlçe Başkanı Necip Turan Çiftçi ile görüştü. Keven, daha sonra Çekerek Ziraat Odası Başkanı Şükrü Kayhan'ı ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi, çiftçilerin yaşadığı her sorunda yanlarında olmaya devam edeceğini bildirdi. Akdağmadeni Kaymakamı Murat Kaplay makamında ziyaret edip, başarı dileyen Keven, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ile de bir süre görüştü.