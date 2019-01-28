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Keven, ilçeleri gezdi

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile birlikte ilçe ve beldeleri ziyaret edip, partililerle bir araya geldi.

Keven, ilçeleri gezdi

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile birlikte ilçe ve beldeleri ziyaret edip, partililerle bir araya geldi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 07:00
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Keven, ilçeleri gezdi

Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Yenifakılı ilçeleriyle Yenipazar, Uzunlu, Oluközü beldelerini ziyaret eden Keven, 31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP yönetimiyle birlikte daima sahada olacağını ifade etti. Keven, sadece seçimler yaklaşırken  değil seçildiği günden bu yana köy köy kasaba kasaba halkın sorunlarını yerinde dinlemek için gezdiğini, her fırsatta Yozgat halkının Yozgat çiftçisinin sorunları için mücadele ettiğini söyledi. Belediye seçimleri ile birlikte Derman Belediyeciliği anlayışıyla Yozgat ve ilçelerinde büyük bir değişim olacağını kaydeden Keven, bu değişimle birlikte ilçelerin, beldelerin kangren olmuş sorunlarına çözüm üreteceklerini, artık güler yüzlü bir belediyecilik anlayışının Yozgat'a damga vuracağına vurgu yaptı.

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