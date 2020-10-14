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Keven gündemden düşürmüyor

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, şekerpancarı hasadının devam etmesine karşılık taban fiyatının henüz açıklanmamasına tepkisini dile getirdi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 00:46
Keven gündemden düşürmüyor

CHP Yozgat milletvekili Ali Keven, şekerpancarı üretiminin kaderine terk edildiğini ileri sürerek, ‘’Şekerpancarı hasat sezonu neredeyse tamamlanmış olacak. Ancak 2020 taban fiyatı hâlen açıklanmıyor’’ diyerek, tepkisini dile getirdi. Keven, geçen sene 1 Eylül'de açıklanan fiyatın Ekim ayı ortasına gelinmesine karşın halen açıklanmadığını bildirdi. Keven, ‘’Üretici şekerpancarını fabrikaya teslim etti. Pancar neredeyse şeker oldu ama fiyat ne kadar artacak, çiftçi ne kadarlık bir gelir elde edecek belli değil! Çiftçiyi üretim yaptığına pişman eden, ithalat şampiyonu AKP iktidarının sözcüleri ve Tarım ve Orman Bakanı defalarca sormamıza rağmen çiftçiye bir açıklama yapmıyor!’’ diye konuştu. Keven, şekerpancarında geçen yıl verilen 300 liralık taban fiyatı artırmadan devam ettirip, oldubittiyle bu fiyatı 2020 yılı için de geçerli kılmaya çalışan siyasi iktidarın ülke çiftçisini, üreticiyi, tarımı ciddiye almadığı kaydetti. Keven, ‘’Tarım ve Orman Bakanı Sayın Pakdemirli, iki milyona yakın çiftçiyi dikkate alın ve şekerpancarı taban fiyatını açıklayın!’’ diye seslendi. 

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Keven Gündemden Düşürmüyor
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