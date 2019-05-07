Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91461
ALTIN
253.043
DOLAR
6.1353
STERLİN
8.0128
EURO
6.8628

KEVEN'DEN TEPKİ

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Belediyesi'nde çeşitli birimlerde çalışan kadınların temizlik işine verilmesine tepki gösterdi, ‘Kadınların parklarda ve Çamlık’ta çöp toplama işinde görevlendirilmesinden Sayın Belediye Başkanı Celal Köse de rahatsızdır’ ifadesini kullandı.

KEVEN'DEN TEPKİ

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Belediyesi'nde çeşitli birimlerde çalışan kadınların temizlik işine verilmesine tepki gösterdi, ‘Kadınların parklarda ve Çamlık’ta çöp toplama işinde görevlendirilmesinden Sayın Belediye Başkanı Celal Köse de rahatsızdır’ ifadesini kullandı.

07 Mayıs 2019 Salı 00:00
535 Okunma
KEVEN'DEN TEPKİ

Yaşanan görüntüyü doğru bulmadığına dikkat çeken Keven, ‘’Bu tablodan sorumlu birim müdürü ve ilgili yardımcısından bu sorunu telafi etmesini bekliyoruz. Bizim felsefemize göre emek en yüce değerdir. Halka hizmet yolunda yapılan her iş kutsaldır. Ancak temizlik işinde görevlendirilen işçiler daha önce başka işlerde görevliyken neden bir anda temizlikte görevlendirildiler?’’ dedi. Keven, ‘Temizlik kadrosu yetersiz miydi? Ya da bu yetersizlik aniden seçim sonrası mı oluştu? İşçilerin istifaya zorlandıkları yönünde ki iddialar doğru mudur?’ sorularını da yöneltti. Keven, ‘’Mübarek Ramazan ayında bu kadın işçilerin bu şekilde mağdur edilmelerine anlam veremiyoruz. Bu durumun telafi edilmesini ve sorularımın cevaplandırılmasını sayın başkandan rica ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Teravihte camiler doldu
Teravihte camiler doldu
HiJYEN OLMAZSA OLMAZ!
HiJYEN OLMAZSA OLMAZ!
Haydi Çocuklar CAMiYE
Haydi Çocuklar CAMiYE
Doğanın parçası oldular
Doğanın parçası oldular
Bahar Şenliği tamam
Bahar Şenliği tamam
Federasyon toplantısına katılım
Federasyon toplantısına katılım
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim