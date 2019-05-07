KEVEN'DEN TEPKİ

Yaşanan görüntüyü doğru bulmadığına dikkat çeken Keven, ‘’Bu tablodan sorumlu birim müdürü ve ilgili yardımcısından bu sorunu telafi etmesini bekliyoruz. Bizim felsefemize göre emek en yüce değerdir. Halka hizmet yolunda yapılan her iş kutsaldır. Ancak temizlik işinde görevlendirilen işçiler daha önce başka işlerde görevliyken neden bir anda temizlikte görevlendirildiler?’’ dedi. Keven, ‘Temizlik kadrosu yetersiz miydi? Ya da bu yetersizlik aniden seçim sonrası mı oluştu? İşçilerin istifaya zorlandıkları yönünde ki iddialar doğru mudur?’ sorularını da yöneltti. Keven, ‘’Mübarek Ramazan ayında bu kadın işçilerin bu şekilde mağdur edilmelerine anlam veremiyoruz. Bu durumun telafi edilmesini ve sorularımın cevaplandırılmasını sayın başkandan rica ediyorum” diye konuştu.

