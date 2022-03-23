Keven Bozdağ buluşması

Göreve yeni atanan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozdağ, “Milletvekilimiz Ali Keven beyin ziyaretleri bizleri mutlu etti. Ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ederim” dedi.

Keven ise hoş sohbetlerinden dolayı Bozdağ’a teşekkür ederek seçilmiş olduğu Adalet Bakanlığı görevinde başarılar diledi.

