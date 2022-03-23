Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Keven Bozdağ buluşması

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı makamında ziyaret etti.

23 Mart 2022 Çarşamba 00:27
Keven Bozdağ buluşması

 Göreve yeni atanan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozdağ, “Milletvekilimiz Ali Keven beyin ziyaretleri bizleri mutlu etti. Ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ederim” dedi.
Keven ise hoş sohbetlerinden dolayı Bozdağ’a teşekkür ederek seçilmiş olduğu Adalet Bakanlığı görevinde başarılar diledi.
 

Anahtar Kelimeler:
Keven Bozdağ BuluşmasıYozgatIlerigazetesiSorgunHaberIlçelerMartçarşambaChp Yozgat MilletvekiliChpAli KevenAdalet BakanıBekir BozdağZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazırlıklar tamam
Hazırlıklar tamam
Yaşlılara ziyaret
Yaşlılara ziyaret
Yaşlılar Haftası kutlandı
Yaşlılar Haftası kutlandı
Teşekkür ettiler
Teşekkür ettiler
Hayalleri gerçek oldu
Hayalleri gerçek oldu
ilçelerde değerlendirme
ilçelerde değerlendirme
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim