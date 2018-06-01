Ketencik ekimi yapıldı

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, çiftçilere önderlik yapmak amacıyla Merkez Sarınınören köyünde Şerafettin Ersoy isimli önder çiftçiyle yapılan ekim yakın takibe alındı. Normalde kışlık olarak ekilmesi tavsiye edilen bitkinin Yozgat’ta ekimi yazlık olarak yapıldı. Türkiye’de marjinal alanlarını değerlendirebilecek ketencik, alternatif bir yağ bitkisi olduğu belirtildi. Tohumları çok küçük olduğu belirtilen ketencik bitkisinin farklı isimlerle de tanındığı, Kuzey Avrupa ve Orta Asya’nın doğal bitkisi olduğu, arkeolojik kazılardan elde edilen birçok kalıntı, bu bitkinin en az 3 bin yıldır Avrupa’da yetiştirildiğini ortaya koyduğu kaydedildi. ‘Ketencik yağının doymamış yağ asitleri oranı soya, ayçiçeği ve kolza yağı gibi yaygın olarak kullanılan bitkisel yağların doymamış yağ asitlerinin oranından fazladır. Özel yağ asitleri kompozisyonundan dolayı ketencik, yakın zamanda, yaygın olarak bilinen ve önemli bir bitkisel yağ kaynağı haline gelecektir’’ denildi.