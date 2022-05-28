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Keskin’den ziyaret

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Bilal Keskin, Boğazlıyan’da istihdama ve ekonomiye büyük katkıları bulunan Polat Agro Lidaş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Polat’ı ziyaret etti.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:02
Keskin’den ziyaret

İş İnsanı Polat, yapacakları yeni yatırımlar ve oluşacak istihdam hakkında bilgiler verdi. Sosyal güvenliğin önemine değinen Polat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, tüm kurumlarla diyalog ve pozitif iletişim halinde olduklarını belirterek bu çerçevede Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile de işbirliği ve iletişim içinde olduklarını vurguladı. İş İnsanı Mehmet Polat’a ülke ekonomisine ve istihdamına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eden İl Müdürü Bilal Keskin ise, sosyal güvenliğin önemine değindi. Sosyal güvenliğin vatandaşların gelir düzeylerine bakmaksızın toplumdaki her bireye sağlık, sosyal ve ekonomik riskler karşısında güvence sunan bir sistem olduğunu söyledi. Keskin, “Ülkemizde sistem daha önce SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere üç kurum aracılığıyla yürütülmekteyken 16 Mayıs 2006 yılında çıkarılan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Sosyal Güvenlik Reformu gerçekleştirilerek üç kurum tek çatı altında Sosyal Güvenlik Kurumu olarak birleştirilmiştir. Reformla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’nu paydaşlara tanıtmak, vatandaşları hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek ve toplumda sosyal güvenlik bilinci oluşmasına katkı sağlamak amacıyla her yıl tüm yurtta 16 Mayıs’ı tarihini içine alan hafta ‘Sosyal Güvenlik Haftası’ olarak kutlanmaktadır” dedi.
İl Müdürü Keskin ve beraberindekiler daha sonra Polat Agro Lidaş’ı gezerek İş İnsanı Mehmet Polat’tan yatırımlar hakkında bilgi aldı. •Gökhan Doğan•

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Keskin’den Ziyaret
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