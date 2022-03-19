Kesintisiz ödenek

İŞKUR, işsizlik ödeneği ile de işsizin yanında olmaya devam ediyor. İşsizlik ödeneği; sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. Bu ödenek için işten çıkarılmadan önce son 3 yılda 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmesi, işten ayrılmadan önceki son 120 gün sigortalı çalışmış olmak gerekir. İşsizlik ödeneği başvurularının ne zaman sonuçlanacağı ve ne kadar olacağı gibi sorulara açıklık getiren Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, “İşsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık Prim'e esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır “ifadelerini kullandı. İşsizlik ödeneğinin başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılacağını belirten Yıldız, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödeneceğinin altını çizdi.