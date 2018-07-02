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Kesintisiz alarmda kaldı

TÜRKİYE'nin sandık başına gittiği 24 Haziran günü Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (ÇEDAŞ) hizmet verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat'ta, geçen yılın aynı dönemine göre elektrik tüketiminde yüzde 3 oranında artış gözlendi.

Kesintisiz alarmda kaldı

TÜRKİYE'nin sandık başına gittiği 24 Haziran günü Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (ÇEDAŞ) hizmet verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat'ta, geçen yılın aynı dönemine göre elektrik tüketiminde yüzde 3 oranında artış gözlendi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Kesintisiz alarmda kaldı

Yoğun talebe karşı seçim günü kesintisiz enerji sağlamak için alarmda bekleyen ÇEDAŞ, 3 gün boyunca 24 saat hizmet verdi. Yurt genelinde Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin yapıldığı 24 Haziran tarihinde, geçen yılın aynı dönemine göre elektrik tüketimindeki artış dikkat çekti. Aynı güne denk gelen 2017 yılının Haziran ayının son pazar günü ÇEDAŞ'ın hizmet bölgeleri olan Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde elektrik tüketimi 6 bin 862 mWh olurken, bu değer 24 Haziran 2018 tarihinde 7.044 mWh'ye yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre, seçim günü elektrik tüketimi yaklaşık yüzde 3 arttı. Söz konusu artışta sıcak havalardan dolayı artan klima kullanımının yanı sıra vatandaşların seçim sonuçlarını takip etmek üzere ekran başında zaman geçirmeleri de etkili oldu. 

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