Kesintili ödeme

İLLER Bankası tarafından nüfuslar baz alınarak yapılan aylık ödemelerin, kesintili yapıldığı bildirildi. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, İller Bankasından gelen aylık ödeneğin 354 bin lira olduğunu hatırlattı. Başkan Codar, ‘’Mayıs ayı ödenekleri, ülke genelinde vergi tahsilatı yapılamadığı gerekçesiyle tüm belediyelere yüzde 55-60 kesinti yapılarak ödenek gönderilmiştir. Belediyemize gelen ödenek 354 bin lira olması gerekirken 144 bin lira olmuştur’’ dedi. Başkan Codar, kesintilerin parti ayrımı yapılmaksızın tüm belediyeler için geçerli olduğunun da altını çizdi. Başkan Codar, ‘’İşçi-memur maaşları 160 bin lira, akar-yakıt-elektrik tüketimi ve diğer zorunlu giderler 90 bin lira olmak üzere toplam giderimiz 250 bin liradır. Gelen ödeneğimiz 144 bin lira olduğu için açığım 106 bin liradır. Bu ay, mevcut kasa ile açığı telafi etti’’ diye konuştu.