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Kesintilere son verildi!

TÜRK Yerel Hizmet-Sen Yozgat Şube Başkanı Uğur Sağlamer, Belediye ve İl Özel İdaresi’nde ‘dayanışma aidatı’ adı altında yapılan kesintilerin, Danıştay kararı ile iptal edildiğini söyledi.

Kesintilere son verildi!

TÜRK Yerel Hizmet-Sen Yozgat Şube Başkanı Uğur Sağlamer, Belediye ve İl Özel İdaresi’nde ‘dayanışma aidatı’ adı altında yapılan kesintilerin, Danıştay kararı ile iptal edildiğini söyledi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 06:16
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Kesintilere son verildi!

Sağlamer,  ‘’Dayanışma aidatı kesintilerine son verilmesi, bugüne kadar olan kesintilerin gecikme faizleri ile birlikte hak sahiplerine ödenmesi yönünde Türk Yerel Hizmet-Sen Yozgat Şube Başkanlığına bağlı Yozgat-Nevşehir-Çorum illerinde bulunan tüm belediye ve özel idarelere mahkeme kararlarını uygulamaları konusunda üst yazılar gönderilmiştir’’ dedi.
Sağlamer, memurların maaşından kesinti yapma yetkisinin icra marifeti ile olması gerektiğini, mahkeme ilamları neticesinde yapılan bir işlem olduğunun altını çizdi. Sağlamer, mahkeme kararını uygulamayan ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını sözlerine ekledi. 

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Kesintilere Son Verildi!
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