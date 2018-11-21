Kesintilere son verildi!

Sağlamer, ‘’Dayanışma aidatı kesintilerine son verilmesi, bugüne kadar olan kesintilerin gecikme faizleri ile birlikte hak sahiplerine ödenmesi yönünde Türk Yerel Hizmet-Sen Yozgat Şube Başkanlığına bağlı Yozgat-Nevşehir-Çorum illerinde bulunan tüm belediye ve özel idarelere mahkeme kararlarını uygulamaları konusunda üst yazılar gönderilmiştir’’ dedi.

Sağlamer, memurların maaşından kesinti yapma yetkisinin icra marifeti ile olması gerektiğini, mahkeme ilamları neticesinde yapılan bir işlem olduğunun altını çizdi. Sağlamer, mahkeme kararını uygulamayan ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını sözlerine ekledi.