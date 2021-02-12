Kesintilere çözüm arayışı

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ilçede yaşanan kısmi su kesintilerini çözmek için çalıştıklarını bildirdi. Ekinci, yeni açılan su kuyularının, ilçeyi besleyen ana hatta bağlantısının yapıldığı noktada yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Başkan Ekinci, ‘’Daha önce bağlantısı yapılan iki adet su kuyularına yenisini ekleyerek, yaşanan kısmi su kesintilerinin kısa bir süre sonra önüne geçeceğiz. Gayret bizden, Tevfik Mevla’dan, takdir hizmetlerin en güzeline layık Sorgun halkınındır’’ diye konuştu.