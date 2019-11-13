Kesinti sürüyor

Yozgatlı vatandaşlar 9 Kasım tarihinde kesilen sularının halen akmamasından şikayetçi.İçme suyu ana hattında meydana gelen arızdan dolayı şehrin büyük bir kısmında su kesintisi yaşandı. Belediyeden yapılan duyuruda, gece yarısından itibaren ekiplerin çalışmaya başladığı ve sorunun çözülüp, suların tekrar verilmesinin planlandığı bilgisi iletilmişti. Gelinen noktada şehre halen su verilemezken, Yozgat Belediyesi kullanım ömrü dolan borulardan kaynaklı kesintiler olduğunu, sorunu kalıcı şekilde çözeceklerini bildirdi. Özellikle Eskipazar Mahallesinde su kesintilerinin sürekli yaşandığı ve yıllardır giderilemediği yönünde vatandaşlar eleştirilerini dile getirdiler.