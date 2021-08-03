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Yozgat
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KESiNTi PERiŞAN ETTi

Aralarında Yozgat’ın da bulunduğu Türkiye'nin pek çok şehrinde dün sabahtan öğleye kadar elektrik kesintileri yaşandı. Aşırı sıcaklarda elektriksiz kalan vatandaşlar ile pandemi sonrasında başlayan süreçte yeni yeni iş yapmaya başlayan esnaf, kesinti nedeniyle büyük sorun yaşadı, vatandaşın isyanı ve tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

03 Ağustos 2021 Salı 00:56
KESiNTi PERiŞAN ETTi

Yozgat’ın da yer aldığı birden fazla ilde dün sabahtan öğle saatlerine kadar elektriklerin kesilmesi, sıcaktan bunalan vatandaş ile birlikte uzun süredir pandemiye bağlı kısıtlamalar nedeniyle iş yapamayan, son günlerde işyerlerinde hareketlilik yaşamaya başlayan esnafın büyük tepkisine neden oldu. Türkiye’nin dört bir yanında sabah saatlerinde başlayan elektrik kesintileri vatandaşı isyan ettirdi. Yozgat ile birlikte İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa, Adana, Mersin, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa başta olmak üzere çok sayıda şehirde elektrikler öğleye kadar verilemedi. Elektrik dağıtım şirketlerinin internet siteleri çökerken, kurumların açıklama yapmaması, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Enerji Bakanlığı bir açıklama yaparak, kesintilerin sebebini açıklama çalıştı. Son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde aşırı bir artış meydana geldiği ileri sürülen açıklamada, ‘’Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır. Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır’’ denildi. Yükselen elektrik talebi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretimin azalmasının yanı sıra aşırı klima kullanımının da ülke genelinde tüketimi artırdığına dikkat çekildi, dağıtım şirketleri de kesintilerin iletim kaynaklı olduğuna vurgu yaptı.

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KESiNTi PERiŞAN ETTi
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