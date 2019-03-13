KESiMHANE TAMAM

Yozgat’ta büyük ihtiyaç duyulan, geniş kapasiteli, AB standartlarında, modern kesimhane projesine TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü hibe desteği verdi. Yozgat'ın büyük bir kazanımı olan Ankara yolu üzerinde yer alan Sarıkazan Kesimhanesinde deneme kesimleri yapıldı. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, "Hayvanlar, tam otomatik sistemle hijyenik ortamda kesilecek ve parçalanacak. Kesimhane içinde veteriner hekim ve personel odası, soğuk hava deposu, otomatik kesim, parçalama, deri soyma ve hayvan bekleme üniteleri bulunuyor. Soğuk hava deposunda muhafaza edilen etler soğuk zincir bozulmadan nakil edilerek sofralara hazır bir hale getirilecek" dedi.