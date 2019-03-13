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KESiMHANE TAMAM

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteği ile AB standartlarında hazırlanan proje kapsamında inşa ettirilen Sarıkazan Kesimhanesinde deneme kesimleri başladı.

KESiMHANE TAMAM

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteği ile AB standartlarında hazırlanan proje kapsamında inşa ettirilen Sarıkazan Kesimhanesinde deneme kesimleri başladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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KESiMHANE TAMAM

Yozgat’ta büyük ihtiyaç duyulan, geniş kapasiteli, AB standartlarında, modern kesimhane projesine TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü hibe desteği verdi. Yozgat'ın büyük bir kazanımı olan Ankara yolu üzerinde yer alan Sarıkazan Kesimhanesinde deneme kesimleri yapıldı. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, "Hayvanlar, tam otomatik sistemle hijyenik ortamda kesilecek ve parçalanacak. Kesimhane içinde veteriner hekim ve personel odası, soğuk hava deposu, otomatik kesim, parçalama, deri soyma ve hayvan bekleme üniteleri bulunuyor. Soğuk hava deposunda muhafaza edilen etler soğuk zincir bozulmadan nakil edilerek sofralara hazır bir hale getirilecek" dedi.

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