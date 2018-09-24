Kesimhane inşaatı yükseliyor

Sarı Kazan Tarım ve Hayvancılık İşletmesi tarafından kurulan 200 başlık mandıra tesisinden sonra Avrupa standartlarında projelendirilen Kesimhanenin 4 Milyon lira yatırım bedellinin bulunduğu kaydedildi. TKDK İl Koordinatörü Selim Türker, Yozgat’ın tarım ve hayvancılık açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, kırsalda tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, gelişmesine yönelik büyük oranlarda hibe desteği verdiklerini hatırlattı. Türker, Sarıhacılı bölgesinde ve Çekerek ilçesinde yapımı öngörülen toplamda 9,5 Milyon lira tutarındaki kesimhane projesine kurum olarak mali kaynak sağlayacaklarını ifade etti. Türker, bu yıl tamamlanacak olan kesimhanelerin, ileride işlenmiş et mamulleri de üreteceğini, Yozgat’ın kendine ait olan markası ile pastırma, sucuk, köfte, döner, salam, sosis gibi üretimleri gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.