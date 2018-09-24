Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 27°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98456
ALTIN
239.666
DOLAR
6.2099
STERLİN
8.1616
EURO
7.3058

Kesimhane inşaatı yükseliyor

YOZGAT Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından mali destek verilmesi uygun bulunduktan sonra Sarıhacılı Mahallesi’nde inşaatına başlanılan Sarıkazan Kesimhane Projesi inşaatı devam ediyor. Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker ile birlikte inşaatı gezip, bilgi aldı.

Kesimhane inşaatı yükseliyor

YOZGAT Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından mali destek verilmesi uygun bulunduktan sonra Sarıhacılı Mahallesi’nde inşaatına başlanılan Sarıkazan Kesimhane Projesi inşaatı devam ediyor. Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker ile birlikte inşaatı gezip, bilgi aldı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
170 Okunma
Kesimhane inşaatı yükseliyor

Sarı Kazan Tarım ve Hayvancılık İşletmesi tarafından kurulan 200 başlık mandıra tesisinden sonra Avrupa standartlarında projelendirilen Kesimhanenin 4 Milyon lira yatırım bedellinin bulunduğu kaydedildi. TKDK İl Koordinatörü Selim Türker, Yozgat’ın tarım ve hayvancılık açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, kırsalda tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, gelişmesine yönelik büyük oranlarda hibe desteği verdiklerini hatırlattı. Türker, Sarıhacılı bölgesinde ve Çekerek ilçesinde yapımı öngörülen toplamda 9,5 Milyon lira tutarındaki kesimhane projesine kurum olarak mali kaynak sağlayacaklarını ifade etti. Türker, bu yıl tamamlanacak olan kesimhanelerin, ileride işlenmiş et mamulleri de üreteceğini, Yozgat’ın kendine ait olan markası ile pastırma, sucuk, köfte, döner, salam, sosis gibi üretimleri gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ANNELERE DESTEK
ANNELERE DESTEK
Resim Sergisi ilgi gördü
Resim Sergisi ilgi gördü
Köyde Asfalt Sevinci
Köyde Asfalt Sevinci
Oktay, bilgilendirildi
Oktay, bilgilendirildi
Kaymakamlardan ziyaret
Kaymakamlardan ziyaret
Köy Odası geleneği
Köy Odası geleneği

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim