Kesim alanları belirlendi

Yozgat'ta kurban kesim alanları, toplanan komisyon üyeleri tarafından belirlendi. Belirlenen alanlar dışında yapılan kesimler için denetim ve idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Yozgat il merkezinde kurban kesim alanları 2.Etap Toki bölgesi, Bahçeşehir Mahallesi Onur Apartmanı Önü, Karatepe Mahallesi Ofis Üstü Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi yanı, Hayvan pazarı içindeki kesim yeri ve cadde ve sokaklara taşmaksızın şahısların özel mülkiyetleri olarak belirlendi.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, kurban kesen vatandaşların, atıklarını sızdırmaz torbalarla çöp konteynırlarına aktarması, kanalizasyon ve dere yatağı gibi alanlara kurban atıkları atılmaması uyarısı yapıldı.

Çevre sağlığı ve hijyeninin korunması maksadıyla, Yozgat Belediyesi'nin 666 66 66 numaralı çağrı merkezinin hizmette olacağı, çevreyi kirleten vatandaşların, çağrı merkezine ihbarı ve görevlilerin tespiti doğrultusunda, idari para cezası uygulanacağı da belirtildi.

