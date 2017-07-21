Keşfedilmeyi bekliyor!

Yozgat’ın merkeze bağlı ve eski yerleşim birimlerinden biri olan Topaç köyü yakınlarında saklı kalan 'Tırazın Kayalıkları' doğal manzarasıyla turizme kazandırılmayı bekliyor. Fırsat buldukça ailesi ve arkadaşlarıyla zaman zaman da üniversite öğrencilerinin istekleri doğrultusunda kanyonu gezen ve kamp yapan doğa meraklısı Osman Çiftçi,"Yozgat'a 10 kilometre uzaklıktaki kanyonun keşfedilmesi ve turizme açılması gerektiğini söyledi.

Yöre halkı tarafından kanyonun fazla bilinmediğini dile getiren Çiftçi,"Kanyonda 50'ye yakın irili ufaklı mağara bulunuyor. Ayrıca vadi içerisinde akarsu sayesinde oluşan irili ufaklı göllerde balık tutma imkanı bulunuyor. Kanyonda kartal dahi olmak üzere değişik türlerde kuşlar da yer alıyor. Vadi doyumsuz manzarası ile de görenleri büyülüyor" dedi.

Aydıncık Kazankaya Kanyonu gibi Topaç Köyü yakınlarında bulunan 'Tırazın Kayalıkları' olarak bilinen kanyonun da tanıtılması için yetkililerin devreye girmesi gerektiğini dile getiren Çiftçi,"Bu alanın yetkililer tarafından incelenip geliştirme projesi kapsamına alınmalı. Burası Yozgat'ın önemli turizm bölgelerinden biri olabilir. Doğaseverlerin de tercih edeceği mekanlardan biri haline geleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

