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Kervansaray restore bekliyor

SARAYKENT ilçesinde tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunan kervansaray restore edilmeyi bekliyor.

Kervansaray restore bekliyor

SARAYKENT ilçesinde tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunan kervansaray restore edilmeyi bekliyor.

31 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Kervansaray restore bekliyor

Saraykent ilçesinde bulunan Selçuklu dönemine ait tarihi Çınçınlı Sultan Han restore edilerek turizme kazandırılacağı günü bekliyor. Tarihi Çınçınlı Sultan Han’ın önemli bölümü yok olmasına karşın halen ayakta kalan kalıntıları mevcut. Yapılacak restorasyon çalışmalarıyla kurtarılarak turizme açılması mümkün olan kervansaray kaynaksızlık nedeniyle yıllardır kaderine terk edilmiş vaziyette. İlçede bulunan tarihi kervansarayın Selçuklu yadigarı olmakla birlikte, mimari olarak diğer kervansaraylardan farklı olduğu, Türkiye’de Selçuklu dönemine ait 400’e yakın kervansaray bulunmasına karşın, Çınçınlı Sultan Han’ın içerisinde hamam bulunan tek kervansaray olduğu belirtiliyor. Çınçınlı Sultan Han 1221 yılında Valide Sultan Mahperi Hatun tarafından yaptırılan moloz taş ve üzeri kesme taş kaplama bir yapıyken, günümüzde üst örtüsü tamamen yıkılmış, duvarların bir kısmı ayakta durmaktadır.

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