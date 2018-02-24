Kermes ile destek

Terör örgütlerinin maşalarının tarih sahnesinden silinmesi amacı ile sınır ötesinde gerçekleştirilen ‘Zeytin Dalı’ harekatına katılan Kahraman Mehmetçiklerimizin moral motivasyonunu yükseltmek amacı ile gerçekleştirilen Kermes etkinliğinin açılışı Kaymakam Alp Eren Yılmaz ve Belediye Başkanı Suphi Daştan öncülüğünde gerçekleştirildi. Kermes'ten elde edilen gelirin, sınır ötesinde vatanımızın bölünmez bütünlüğü için Kahramanca çarpışan Mehmetçiğe iletilmek üzere Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı kaydedildi.