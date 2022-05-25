Kermes düzenlendi

Merkez Çarşı Cami bahçesinde açılan kermeste hayırsever gönüllü vatandaşlar tarafından Boğazlıyan'ın yöresel mutfağından yemekler, tatlılar ile el emeği göz nuru ürünler stantlarda yerini aldı. 18-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kermese Boğazlıyan halkı yoğun ilgi gösterdi.
•Haber Merkezi•
25 Mayıs 2022 Çarşamba 00:41
Merkez Çarşı Cami bahçesinde açılan kermeste hayırsever gönüllü vatandaşlar tarafından Boğazlıyan'ın yöresel mutfağından yemekler, tatlılar ile el emeği göz nuru ürünler stantlarda yerini aldı. 18-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kermese Boğazlıyan halkı yoğun ilgi gösterdi.