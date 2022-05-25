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Kermes düzenlendi

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından Kur'an Kurslarını güzelleştirme yararına kermes düzenlendi.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 00:41
Kermes düzenlendi

Merkez Çarşı Cami bahçesinde açılan kermeste hayırsever gönüllü vatandaşlar tarafından Boğazlıyan'ın yöresel mutfağından yemekler, tatlılar ile el emeği göz nuru ürünler stantlarda yerini aldı. 18-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kermese Boğazlıyan halkı yoğun ilgi gösterdi.
•Haber Merkezi•

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Kermes Düzenlendi
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