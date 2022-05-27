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Kermes düzenlendi

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, Karahacılı İlk ve Ortaokulu’nda kermes düzenlendi.

27 Mayıs 2022 Cuma 00:18
Kermes düzenlendi

Geleneksel olarak düzenlenen mezuniyet kermesi açılışına Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, İl Genel Meclis Üyeleri, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Çok sayıda etkinliğin gerçekleştirildiği kermeste eğlenceli anlar yaşandı. Geleneksel olarak düzenlenen kermeste öğrenciler ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, emeği geçen herkese teşekkür etti. •Haber Merkezi•

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Kermes Düzenlendi
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