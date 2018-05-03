Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104726
ALTIN
175.233
DOLAR
4.1572
STERLİN
5.6687
EURO
4.9751

Kerkenez başlıyor

SORGUN ilçesine bağlı Şahmuratlı Köyü yakınlarında yer alan Kerkenes Dağı’ndaki kazı çalışmaları yarın başlıyor.

Kerkenez başlıyor

SORGUN ilçesine bağlı Şahmuratlı Köyü yakınlarında yer alan Kerkenes Dağı’ndaki kazı çalışmaları yarın başlıyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
2 Okunma
Kerkenez başlıyor

Yozgat Müze Müdürü Hasan Kerim Şenyurt, Kerkenes’te süren kazı çalışmalarının bu seneki etabının Cuma günü itibariyle başlayacağını bildirdi. Müze Müdürü Hasan Kerim Şenyurt, bu seneki takvime göre, kazıların yaklaşık 2 ay süreceğini belirtti. Müze Müdürü Şenyurt, Kerkenes’te yapılacak kazı çalışmalarının 25 Temmuz tarihine kadar devam edebileceğini ifade etti. Kerkenes’teki kazı çalışmalarını Doç. Dr. Scott Andrew Branting başkanlığında 31 türk, 24 yabancı olmak üzere toplam 55 kişilik bir ekibin yürüteceğini aktaran Şenyurt, “Ekibimiz şu anda alandaki yerini aldı ve fiilen Cuma günü itibariyle çalışmalarına start verecek” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kavurma ilgi görüyor
Kavurma ilgi görüyor
Saha Çalışmalarına Devam
Saha Çalışmalarına Devam
Festival yarın başlıyor
Festival yarın başlıyor
Konaklara ilgi arttı
Konaklara ilgi arttı
Hıdırellez hazırlığı
Hıdırellez hazırlığı
Nurdoğan boş durmuyor
Nurdoğan boş durmuyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim