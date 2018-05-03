Kerkenez başlıyor

Yozgat Müze Müdürü Hasan Kerim Şenyurt, Kerkenes’te süren kazı çalışmalarının bu seneki etabının Cuma günü itibariyle başlayacağını bildirdi. Müze Müdürü Hasan Kerim Şenyurt, bu seneki takvime göre, kazıların yaklaşık 2 ay süreceğini belirtti. Müze Müdürü Şenyurt, Kerkenes’te yapılacak kazı çalışmalarının 25 Temmuz tarihine kadar devam edebileceğini ifade etti. Kerkenes’teki kazı çalışmalarını Doç. Dr. Scott Andrew Branting başkanlığında 31 türk, 24 yabancı olmak üzere toplam 55 kişilik bir ekibin yürüteceğini aktaran Şenyurt, “Ekibimiz şu anda alandaki yerini aldı ve fiilen Cuma günü itibariyle çalışmalarına start verecek” dedi.