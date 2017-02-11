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Kepez’de Yozgat buluşması

11 Şubat 2017 Cumartesi 06:10
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Antalya Yozgatlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği arabaşı şöleni tüm Yozgatlıları bir araya getirdi.

Kepez’de Yozgat buluşması
Kepez Belediyesi desteğiyle Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen gecede dernek başkanı Prof. Dr. İhsan Bulut ile birlikte Yozgatlılar tarafından kapıda karşılanan Tütüncü'ye, Yozgat'ın geleneksel yemekleri olan arabaşı çorbası ve testi kebabı ikram edildi.
KEPEZ'DE 
GELENEKSELLEŞTİ
Antalyalı ve Yozgatlı türkücülerin seslendirdiği şarkılara eşlik eden Tütüncü, yerel sanatçılar tarafından sahneye davet edildi. Her yıl Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde yapılan 'Türkü zamanı' serisinde her hafta farklı il hemşerileriyle birlikte olduklarını hatırlatan Tütüncü, Ramazan ayında yapılan geleneksel hemşeri gecelerinde de Yozgatlılar ile birlikte olabildiklerini söyledi.
KARDEŞLİĞİMİZ 
PEKİŞİYOR
Bu tür kültür ve sanat geceleri sayesinde gönül bağını güçlendirebildiklerini anlatan Tütüncü, "Her bu tip vesilelerle kardeşliğimizi geliştirdiğimiz, pekiştirdiğimiz sanat gecelerimiz oluyor. Bu geceye katılan herkese teşekkürler. Özellikle bizi performansıyla mest eden Sürmele ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.

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