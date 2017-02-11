Kepez’de Yozgat buluşması

Kepez Belediyesi desteğiyle Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen gecede dernek başkanı Prof. Dr. İhsan Bulut ile birlikte Yozgatlılar tarafından kapıda karşılanan Tütüncü'ye, Yozgat'ın geleneksel yemekleri olan arabaşı çorbası ve testi kebabı ikram edildi.

KEPEZ'DE

GELENEKSELLEŞTİ

Antalyalı ve Yozgatlı türkücülerin seslendirdiği şarkılara eşlik eden Tütüncü, yerel sanatçılar tarafından sahneye davet edildi. Her yıl Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde yapılan 'Türkü zamanı' serisinde her hafta farklı il hemşerileriyle birlikte olduklarını hatırlatan Tütüncü, Ramazan ayında yapılan geleneksel hemşeri gecelerinde de Yozgatlılar ile birlikte olabildiklerini söyledi.

KARDEŞLİĞİMİZ

PEKİŞİYOR

Bu tür kültür ve sanat geceleri sayesinde gönül bağını güçlendirebildiklerini anlatan Tütüncü, "Her bu tip vesilelerle kardeşliğimizi geliştirdiğimiz, pekiştirdiğimiz sanat gecelerimiz oluyor. Bu geceye katılan herkese teşekkürler. Özellikle bizi performansıyla mest eden Sürmele ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.