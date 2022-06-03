Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kentten köye hediye

Yozgat’ta öğrencilerin paylaşma, yardımlaşma ve empati kurma duygularının geliştirilmesi amacıyla başlatılan ‘Oyuncaklarımı Paylaşıyorum’ projesi doğrultusunda toplanan oyuncaklar köy okullarındaki çocuklara ulaştırıldı.

03 Haziran 2022 Cuma 00:54
Kentten köye hediye

Yozgat’ta Sakarya İlkokulu’nda başlatılan proje doğrultusunda toplanan 108 oyuncak, köy okulundaki öğrencilere dağıtıldı. Sınıf Öğretmeni Berrin Duran ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hümeyra Özdemir tarafından 2 ay önce başlatılan ‘Oyuncaklarımı Paylaşıyorum’ projesinde, okuldaki öğrenciler, evlerindeki fazla veya kullanmadıkları oyuncakları okulda biriktirmeye başladı. Öğretmenleri eşliğinde özenle paketlenen oyuncaklar, Divanlı, Osman Paşa ve Esenli köylerindeki öğrencilere gönderildi.
Sınıf Öğretmeni Berrin Duran ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hümeyra Özdemir, köy okulundaki öğrencileri ziyaret ederek hem sohbet ettiler hem de getirdikleri oyuncakları öğrencilere dağıttılar. Hediyeleri alan öğrencilerin mutlulukları da gözlerinden okundu.
Topladıkları oyuncakları köydeki öğrencilere göndermek için hazırladıklarını söyleyen Sakarya İlkokulu 3-B sınıf öğrencisi Zeynep Zümra Ayan, “Oyuncakları köy okuluna götürüyoruz, 2 ayda topladık. Okuldaki sınıflardan herkes oyuncaklarını getirdi ve öğretmenimize verdi. Öğretmenimiz de onları paketleyip köy okulundaki arkadaşlarımıza götürecek” dedi.
3-B sınıfı öğrencilerinden Ahsen Berra Işıklı ise “Oyuncakları köy okulundaki arkadaşlarımıza hediye etmek için topladık. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Oyuncakları 2 aya yakın bir süredir topluyoruz. Oyuncakları hem okulumuzdaki arkadaşlardan topladık hem de kendi oyuncaklarımızı getirdik, topladık ve paketledik. Köy okuluna götüreceğiz” şeklinde konuştu.
Divanlı Köyü Refika ve Mustafa Kıymazaslan İlk ve Ortaokulu öğrencilerinden Fatma Sümeyye Aslan ise “Yozgat’taki arkadaşlarım bize oyuncak gönderdi, onlara çok teşekkür ederim çok mutlu oldum. Çok sevdik oyuncaklarımızı” ifadelerine yer verdi.
Öğrencilerden Zeynep Avcı ise oyuncak için teşekkür ederek “Yozgat’taki arkadaşlarımız bize oyuncak gönderdi. Çok mutlu oldum çok sevindim” diye konuştu.
Sakarya İlkokulu 3-B sınıfı öğretmeni Berrin Duran ise öğrencilere paylaşma ve yardımlaşma duygusu kazandırmak için sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını anlatarak, “Biz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü olarak ‘Oyuncaklarımı Paylaşıyorum’ projesi yaptık. Okulumuza duyurduk, 2 ay süre boyunca gelen oyuncakları topladık ve paketledik. Sonra da belirlediğimiz kırsaldaki okullara getirdik. Bundan çok mutlu olduk, paylaşmak çok güzel, çocuklarımız da paylaştıkça mutlu oluyorlar. Biz de onları bu duygularla gördükçe daha mutlu oluyoruz. Çocuklara paylaştıkça mutlu olmanın önemini kavratmak amacındayız. 3 köy okuluna 108 oyuncağımızı dağıttık. Köydeki öğrencilerimizin mutlu olmalarını görmek ayrıca güzel. Yüzleri gülüyor, mutlu oluyorlar” dedi. 
İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Kentten Köye Hediye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarmadan temizlik
Jandarmadan temizlik
Yıldız’a hediye ettiler
Yıldız’a hediye ettiler
Akdağ’da görüldü
Akdağ’da görüldü
Kursa ziyaret
Kursa ziyaret
Mavi Marmara unutulmamalı
Mavi Marmara unutulmamalı
Güçlü Aile, Güvenli Gelecek
Güçlü Aile, Güvenli Gelecek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim