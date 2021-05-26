Kentsel dönüşüm için ilk adım

Yozgat Belediyesi eski hizmet binası, sebze ve meyve hali, Bankalar Caddesi, Un Pazarı bölgesini kapsayan alanda planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik ilk adım atıldı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kentsel dönüşümün yapılacağı bölgedeki esnaf ile bir araya gelip, değerlendirmede bulundu. Toplantıya AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç da katıldı. Başkan köse katılımcılara, yapılacak kentsel dönüşüm ile ilgili olarak hazırlanan proje üzerinde bilgilendirmede bulundu. Başkan Köse, şehrin çehresini daha modern hale getirmeye yönelik başlattıkları çalışmaların etaplar halinde devam ettiğinin altını çizdi. Köse, Hükümet Konağı eski ek binasının bulunduğu alanın sosyal ve kültürel faaliyetlerde değerlendirmek üzere bir çalışma yaptıklarını hatırlattı. Yıkılan eski belediye hizmet binası ve Bankalar Caddesi üzerinde iş merkezi planladıklarına dikkat çeken Başkan Köse, Yozgat’ta hayata geçirecekleri prestij projeler sayesinde şehrin vizyonunun tamamen değiştireceklerini kaydetti.