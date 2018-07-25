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Kent park dolup, taşıyor

YOZGAT’ta sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar şehrin en büyük parkı olan kent parka akın ediyor.

Kent park dolup, taşıyor

YOZGAT’ta sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar şehrin en büyük parkı olan kent parka akın ediyor.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:04
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Kent park dolup, taşıyor

Yozgat’ta havaların ısınmasıyla birlikte, vatandaşlar park ve bahçeleri mesken tutmaya başladı. Özellikle hafta sonları şehrin en büyük parkı konumunda olan Çapanoğlu Kent Park’a vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yozgat’ta yeşil alanların azalması ve betonlaşmanın artmasıyla birlikte, vatandaşlar mevcut park ve mesire alanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Hafta sonu tarihinin en kalabalık gününü yaşayan parkta, Yozgat Şairler Yazarlar ve Edebiyatçılar Derneği de şiir programı gerçekleştirdi. Yurdun değişik yörelerinden gelen şair ve yazarlar kent parkta bir araya geldi, şiirler okudu ve türküler seslendirdi. Kapasitenin üstüne çıkılmasıyla birlikte, vatandaşlar kamelya ve yeşil alanları nöbetleşe kullanmaya başladı. Yozgatlı vatandaşlar, Yozgat’a daha büyük yeşil alana sahip park ve bahçeler yapılmasını talep ederek, artık kent parkın sadece bir mahalle parkı statüsünde kaldığını dile getirdiler.

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Kent Park DolupTaşıyor
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