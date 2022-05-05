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Keneye karşı ilaçlama

Yozgat Belediyesi Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mesire alanı olarak kullandıkları park ve bahçelerde kene ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

05 Mayıs 2022 Perşembe 02:14
Keneye karşı ilaçlama

Havalar ısınmaya başlamasıyla birlikte kene vakaları da görülmeye başlanan Yozgat’ta belediye tarafından da ilaçlama çalışmaları başlatıldı. Özellikle Yozgat, Sivas, Tokat, Erzincan, Erzurum ve Gümüşhane bölgelerinde sıklıkla görülen ve insan sağlığını tehdit eden kene, kırsal kesimde yaşayan tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için büyük risk oluşturuyor. Kenenin virüsünü taşıdığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı insanlar için ölümcül bir tehlike arz ediyor. Kene vakalarının en fazla görüldüğü iller arasında yer alan Yozgat’ta kene vakalarının başlamasıyla birlikte Yozgat Belediyesi, kentte kene vakasının yaşanmaması için harekete geçti. Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene ve diğer haşerelere karşı, kentin muhtelif alanlarında bulunan mesire yerleri başta olmak üzere park ve bahçeler ile yeşil alanlarda ilaçlama çalışması yaptı. •İHA•

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