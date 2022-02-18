KENEViRi TANITTILAR

İstanbul ve çevresindeki üniversitelerin araştırma kabiliyetlerini, nitelikli işgücünü ve bölge sanayisinin tecrübesini özellikle savunma sanayine entegre etmek üzere kurulan Teknopark İstanbul’da görüşmeler gerçekleştiren Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, kenevir hakkında bilgiler verdi. İstanbul’da geçekleştirilen ziyaretlere Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Temel ve Sağlık Bilimlerinden Doç. Dr. Ali Aydın, Doç. Dr. Nesrin Korkmaz, BİLTEM Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Erbakan, TTO Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Abdurrahman Öcal, Bozok Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Dilara Demir, MESA Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Yiğit Boyasanoğlu ve Faruk Erol, İlko Araştırma ve Geliştirme Merkezi Biyoteknoloji Ar-Ge Müdürü Dr. E. Duygu Dağlıkoca, RS Research Firmasından Sena Komak, Ardi Farma İlaç Pazarlama Tic. Ltd. Şti’den Yusuf Toktamış Öğün ve Dermoskin firmasından Ar-Ge Müdürü Hatice Sarıyer katıldı. Yozgat Bozok Üniversitesinin endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşması ile birlikte kısa zamanda büyük mesafeler aldıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Teknopark İstanbul’da yaptıkları ziyaretin de bu alanda yapılan çalışmaları farklı sahalara ve farklı sektörlerle işbirliklerine taşımaya matuf olduğunu söyledi. Rektör konuşmasını Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi olarak 2020 yılında Endüsrtiyel Kenevir alanında ihtisaslaşmalarıyla birlikte kısa zamanda kenevirle ilgili büyük adımlar attıklarını hatırlattı. Kenevirin bütün biyokütlesinin endüstriye kazandırılması noktasında farklı araştırma grupları ile çalışmalarını sürdürdüklerine vurgu yapan Karadağ, ‘’Teknopark İstanbul ziyaretimiz de özellikle Temel ve Sağlık Bilimleri alanında yaptığımız çalışmaları paylaşmak ve bu alanda birlikte iş yapma imkanlarını araştırmak üzerinedir. Ev sahipliklerinden dolayı Teknopark İstanbul yönetimine ve katılımlarından dolayı tüm firma yetkililerini teşekkür ediyor, görüşmelerimizin bu alanda güzel neticeler vermesini temenni ediyorum’’ dedi.

Teknopark İstanbul’da gerçekleştirilen programda ilk olarak Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Temel ve Sağlık Bilimleri alanından Doç. Dr. Ali Aydın tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Aydın, sunumunda CBD eldesi ve anti-kanserojen etkisi ve faz O adayı metal kompleksler konusunda bilgiler verdi. Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Temel ve Sağlık Bilimleri alanından Doç. Dr. Nesrin Korkmaz ise metal nanopartiküller ve uygulama alanları ile ilgili katılımcılara sunum yaptı. Korkmaz, ayrıca kenevirden elde ettikleri nanometaller hakkında bilgi verdi. Son olarak Üniversitemiz BİLTEM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erbakan, merkezimizde bulunan cihazlar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sunumlar sonunda Dermoskin, İlko İlaç, ARS Biyoteknoloji, Ardi Farma RS Research firmalarına ziyaret gerçekleştirildi. Kenevir konusunda yürütülmesi planlanan ortak çalışmalar kapsamında görüşmeler yapıldı. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu’yu da ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a Topçu tarafından plaket takdim edilirken, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da ev sahipliğinden dolayı Topçu’ya teşekkür ederek kendilerine kahve fincanı takımı hediye etti.

