Kenevire yönelik yatırım konuşuldu

YOZGAT Bozok Üniversitesini ziyaret eden Devlet Eski Bakanlarından Teoman Rıza Güneri, kenevir konusunda yapılacak yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu. 54. Hükümette Devlet Bakanlığı görevinde bulunan, devlet ve siyaset adamı Teoman Rıza Güneri, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı makamında ziyaret etti. ‘Endüstriyel Kenevir’ alanında Üniversitenin ihtisaslaşmasının ardından yapılan ziyaretlere Devlet eski Bakanı Teoman Rıza Güneri de katıldı. Güneri, ziyarette kenevire yönelik istişarelerde bulundu, ileriye dönük yatırım planlaması yapmak istediklerini ifade etti. Rektör Karadağ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ihtisaslaşma alanına gösterilen ilgiden, bu alanda yatırım yapma düşüncelerinden dolayı Devlet eski Bakanı Teoman Rıza Güneri’ye teşekkür etti. Görüşmeye Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz ve Enerji Araştırmaları Grubu Başkanı Rektör Bilim Danışmanı Doç. Dr. İlhami Yiğit de katıldı.