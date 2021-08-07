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Kenevirde ihtisas dönemi

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İhtisas Üniversite olmanın avantajları, sorumluklarını dile getirdi, Medikal kenevirle ilgili ciddi bir pazar olduğuna dikkat çekti.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 00:16
Kenevirde ihtisas dönemi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında Endüstriyel Kenevir alanında ihtisaslaşmaya hak kazanan Yozgat Bozok Üniversitesi, kenevire ilişkin yasal düzenlemeler yapılarak medikal kenevirin ekonomiye kazandırılması noktasında gerekli hazırlıkların tamamlandığı kaydedildi. 
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat’a ve Üniversite’ye marka değeri katacak en önemli adımın ihtisaslaşma süreci olduğunu, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından ‘Endüstriyel Kenevir’ alanında ‘İhtisaslaşan Üniversite’ olduklarını hatırlattı. Karadağ, endüstriyel kenevir alanında çalışmalara başladıklarını, ekonomiye kazandırılması, endüstriyel değeri yüksek olan ürünlere dönüştürülmesi için sektör buluşmaları yaparak önemli adımlar atmaya devam ettiklerini bildirdi. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin gelecek vizyonu ve stratejisini girişimci üniversite olarak planladığını belirten Karadağ, ‘’Karalılıkla Başarıya sloganı ile hedeflerimize odaklanarak kenevirin bütün biyokütlesini ekonomiye kazandırma çabasıyla çeşitli ürün ve prototipler ortaya koyduk. Bizi tercih edecek olacak öğrencilere ihtisas üniversitesi olmanın ayrıcalık ve sorumlulukları beraberinde prestijli ve ekonomiye değer katacak kenevir bitkisinin sosyal, temel bilimler, tıp ve mühendislik alanları gibi geniş yelpazeye hitap etmesi anlamında girişimci üniversite misyonu ve hedefleri çerçevesinde çok büyük katkılar sunacaktır” dedi.
Medikal kenevirle ilgili ciddi bir pazar olduğuna dikkat çeken Karadağ, kenevire ilişkin yasal düzenlemeler yapılarak medikal kenevirin ekonomiye kazandırılması noktasında Yozgat Bozok Üniversitesi olarak hazır olduklarını aktardı. 
SEKTÖR BULUŞMALARI 
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin endüstriyel kenevir alanında sektörel buluşmaları da devam ediyor. Burdur Merkezli faaliyet gösteren Orallar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Oral, beraberindeki heyet ile birlikte üniversiteyi ziyaret edip, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile işbirliği önerilerini paylaştı, fikir alışverişinde bulundu. Rektör Karadağ, endüstriyel kenevir alanında sektörle işbirliği görüşmelerine bir yenisini daha ekleyerek Burdur’dan gelen Orallar Grup Şirketleri yöneticileri ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Karadağ, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi'nin ihtisas üniversitesi olmasının sağladığı ayrıcalıklar kapsamında kenevir alanı ile ilgili iş yapmak isteyen sektörün Yozgat’la buluşmasını sağlamaya devam ediyoruz. Kenevir mucizevi bir bitkidir. Mucizevi bitki kenevirden katma değeri yüksek ürünler elde edilebilir. Bu anlamda üniversitemiz bünyesinde Kenevir Enstitüsünü kurarak,  Tarım ve Gıda, Malzeme ve Enerji, Temel Bilimler ve Sağlık Anabilim Dallarını oluşturduk. Tarım, gıda ve yem, tıp, ilaç ve sağlık, tekstil, selüloz, kompozit ve biyomalzemeleri, elektronik, makine ve enerji, inşaat ve yapı malzemeleri, temel bilim teknolojileri, sosyal bilimler mevzuat ve pazarlama araştırma gruplarımızda bilimsel çalışmalarımız ve projelerimiz devam ediyor. Bu anlamda üretilen bilginin teknolojiye dönüşmesine öncülük ediyoruz’’ diye konuştu. 
KENEVİR ÇALIŞTAYI
Karadağ, yaptıkları prototip ürünlerle kamuoyu oluşturarak, sektörü buraya davet ettiklerini, önemli aşamalar kaydettiklerini, kenevir ile ilgili bir de çalıştay düzenlemeyi planladıklarının altını çizdi. Karadağ, kenevirin stratejik bir tarım ürünü olarak Türkiye’nin gündeminde yer aldığını, 21 ilde ekildiğine dikkat çekti. Karadağ, ‘’Bu disiplinle katma değeri olan kenevir esaslı ürünlerin ekonomiye kazandırılamaması tek eksiğimiz. Müteşebbislerle görüşmelerimiz sürekli devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde de bir kenevir çalıştay düzenleyeceğiz. Uzun vadede sektör temsilcilerinin Yozgat'ta konuşlanması ve burada fabrika kurmaları ile hem bölgenin kalkınması gerçekleşecek hem de bu alanda yatırım yapmak isteyen sektörün önü açılacaktır. İhtisas Üniversitesi olarak kenevirin hitap ettiği bir çok alanla ilgili prototip ürettik. Bunları ekonomiye kazandıracak olan da sanayicilerimizdir. Bizim beklentimiz ve talebimiz bu alanda yatırım yapacak sanayici ve iş insanlarımızın bir ayağı mutlaka Yozgat’ta olmalı’’ ifadelerini kullandı.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversite tarafından kenevir esaslı üretilen ürünleri tanıttı. 

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Kenevirde Ihtisas Dönemi
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