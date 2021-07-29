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KENEViR UMUT VERiYOR

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, deneme amaçlı ekimi yapılan kenevir tarlasını gezip bilgi aldı, bitki gelişiminin kuraklığa rağmen iyi olduğunu söyledi.

29 Temmuz 2021 Perşembe 00:53
KENEViR UMUT VERiYOR

Yozgat Bozok Üniversitesi uygulama alanlarında deneme amaçlı ekimleri yapılan kenevir bitkisinin kuraklığa rağmen gelişiminin normal olması sevindirdi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Üniversitenin ihtisaslaşma alanı olan kenevirle ilgili deneme ekim alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Karadağ, kenevire dayalı sanayinin Yozgat ve yöresinde çeşitlenmesi, kenevirin bütün biyokütlesinin endüstriye kazandırılması hedefleriyle yürütülen kenevir denemelerinin gidişatı hakkında Endüstriyel Kenevir Araştırmaları Koordinatörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz'dan bilgiler aldı. Karadağ, yaşanılan kuraklığa rağmen arazi koşullarında yürütülen çalışmalardan ve kenevir bitkilerinin gelişiminden memnun olduğunu bildirdi. Karadağ, ekimi yapılan kenevirler, Kenevir Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki araştırma gruplarının akademik çalışmaları, kısa, orta ve uzun vadede hedeflenen projelere ilişkin saha çalışmalarına hammadde imkânı da sağlaması açısından önem arz ettiğini belirterek, deneme ekimlerinin istenilen sonucu vermesi dilekleriyle yürütülen çalışmalarda başarılar diledi.

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KENEViR UMUT VERiYOR
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