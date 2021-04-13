Kenevir projeleri netleşiyor

YOZGAT Bozok Üniversitesi’nde, kenevir bitkisiyle ilgili yürütülen araştırma ve proje çalışmaları gün yüzüne çıkmaya başladı. 20 projenin fiilen devam ettiği, 4 Yüksek Lisans Tez projesi devam ederken, 4’ü Yüksek Lisans Tezi olmak üzere 5 projenin ise tamamlandığı açıklandı. Ziraat Fakültesi Öğretim elemanlarından Dr. Cennet Yaman tarafından yürütülen kenevirin doku kültürü ile çoğaltımına yönelik proje çalışmalarının tanıtımı yapıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, doku kültürünün, laboratuvarda steril şartlarda bitkinin herhangi bir dokusundan, kendisinin tüm genetik özellikleri yönüyle aynısı olan bitkilerin çoğaltımı anlamına geldiğini hatırlattı. Karadağ, ‘’Kenevir erkeği ve dişisi olan dioik bir bitkidir. Özellikle medikal kenevir alanında dişi bitkilerin kullanımı daha önemlidir. Bu yöntemle sadece dişi bitkilerin istenilen sayıda çoğaltılması mümkündür. Çoğaltılan bitkiciklerden geliştirilen fidelerin toprağa veya saksı ortamlarına dikilmesiyle süreç devam ettirilmektedir. Bu tip dioik bitkilere tohumdan çoğaltım yapıldığında, oluşan bitkilerin bir kısmı erkek, bir kısmı dişi olabilmektedir. Ancak doku kültürü ile istenilen bitkiyi (erkek veya dişi) istenilen sayıda çoğaltmak mümkündür’’ dedi. Karadağ, bu teknolojinin, kenevir ıslahı, kenevirde tohumluk üretimi, kenevirin fide ile çoğaltımı, medikal amaçlı kenevir üretimi gibi pek çok kullanım alanının bulunduğunun altını çizdi. Kenevir Araştırmaları kapsamında diğer çalışmaların da devam ettiğini kaydeden Karadağ, TÜBİTAK’tan destek almak için 3, KOP’tan destek almak için de 2 proje başvurusunda bulunulduğunu bildirdi. 5 bilimsel makalenin yayınlandığını hatırlatan Karadağ, ‘’15 kadar yeni proje önerisi ise değerlendirme aşamasındadır. Sanayi sektörüyle işbirliklerimiz ve ortak proje hazırlık çalışmalarımız da aynı şekilde devam etmektedir. Kısacası hız kesmeden kararlılıkla başarıya odaklanmış olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı. •İhsan Çelikkaya•