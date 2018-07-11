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Kenevir operasyonu

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, esrar hammaddesi olarak kullanılan dişi hint keneviri ele geçirildi.

Kenevir operasyonu

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, esrar hammaddesi olarak kullanılan dişi hint keneviri ele geçirildi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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Kenevir operasyonu

Yozgat Merkez Kavurgalı köyünde ikamet ettiği tespit edilen şahsın yasadışı kenevir bitkisi ektiği duyumu alındı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararı ile şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Arama neticesinde şüphelinin evinde saksı içerisinde toplam 13 kök hint kenevir bitkisi ile ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 29 adet fişek ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

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