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Yozgat
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Kenevir operasyonu

Yozgat’ta bir taraftan kenevir bitkisinin ekim alanlarını genişletmeye yönelik çalışmalar devam ederken diğer taraftan da kaçak olarak ekimi yapılan kenevirler imha ediliyor.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 00:46
Kenevir operasyonu

İzin alınması şartı ile kenevir bitkisi ekimin serbest bırakıldığı 19 il arasında yer alan Yozgat’ta bir taraftan kenevir ekim alanları genişletilmeye çalışılırken, diğer taraftan da izinsiz ekim yapanlara karşı mücadele de devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Yozgat Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde uyuşturucu madde satan, kullanan, imal eden, kenevir ekimi yapanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Yozgat’ın Kadışehri İlçesi Derbent Köyü mezrasında ormanlık alana gizlenmiş vaziyette ekilen, esrar yapımında kullanılan 710 kök Hint keneviri bitkisi tespit edildi. Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tespiti yapılan Hint Kenevirlerinin sökümü yapılarak, şüpheli şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, görev alanı gözetmeksizin il genelinde zehir ve zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri polis tarafından imha edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Kenevir Operasyonu
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