Kenevir Operasyonu

Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ile birlikte şüpheli şahsın Kızılkoca köyündeki ev, eklenti ve bahçesinde arama faaliyeti yapıldı. Aramada Şefaatli İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de hazır bulundu. Şüphelinin bahçesinde 2 bin 380 kök esrar hammaddesi olarak da kullanılan Dişi Hint Keneviri bitkisi tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile kenevir bitkileri bahçeden sökülerek inceleme ve imha edilmek üzere Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığına getirilmiştir. Hırsızlık suçundan 2 ayrı suçtan sabıkası bulunan şahıs, Yasadışı Kenevir Ekimi Yapmak suçundan gözaltına alınıp hakkında adli soruşturma başlatıldı.