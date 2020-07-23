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Kenevir operasyonu

Jandarma ekipleri, Sorgun ilçesinde 51 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

23 Temmuz 2020 Perşembe 00:11
Kenevir operasyonu

SORGUN İlçesi Sarıhacılı Köyünde bir şüphelinin evinin bahçesinde 51 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarı değerlendirerek, Sarıhacılı köyünde şüphelinin evine operasyon düzenledi. Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda, evinin bahçesinde bulunan mısır bitkilerinin arasında ekili halde 51 kök kenevir bitkisi, sakız kutusu içerisinde 5 gram kenevir tohumu ile ev içerisinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı, kenevir bitkisine imha edilmek üzere el konuldu.  

Anahtar Kelimeler:
Kenevir Operasyonu
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