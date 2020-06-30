Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115843
ALTIN
390.577
DOLAR
6.8508
STERLİN
8.4326
EURO
7.6973
Flaş Haber
YATIRIM İÇİN KAVİLLEŞTİK
Kapat

Kenevir markalaşıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi kenevir bitkisini ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

30 Haziran 2020 Salı 00:33
Kenevir markalaşıyor

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, kenevirin biyokütlesinin tamamının ekonomiye kazandırılması yönünde ihtisaslaşan dünyada iki üniversiteden biri olduklarını söyledi.
Karadağ, Bozok Üniversitesi'nin ocak ayında kenevir üzerine ihtisas üniversitesi olduğunu belirterek, "İhtisaslaştıktan sonra Kenevir Enstitüsü kurulması için çalışma yapıp YÖK'e gönderdik. Gerekli incelemelerin ardından onaylanan enstitümüz Resmi Gazete'de yayımlandı" dedi.
Kenevir üzerine kısa, orta ve uzun vadede çalışma yapılacağını dile getiren Karadağ, "Kısa vadede ilk çalışmalarımızdan biri kenevir esanslı antibakteriyel sıvı sabunumuzu ve kenevir tohumu katkılı ekmek üretimi yaptık. Hocalarımız daha bir çok konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Orta vadede ise inşaat yapı malzemeleri ve asfalt dayanıklılığını artırıcı projeler üzerine yine çalışma yürütüyoruz. Uzun vadede kenevire dayalı yükte hafif pahada ağır çalışmalarımız olacak. Biyoetanol, biyoenerji, daha uzun ömürlü batarya üretimi gibi çok çeşitli konular üzerinde Ar-Ge çalışmalarımız olacak" diye konuştu.
Karadağ, kenevirin bütün biyokütlesinin kullanımı konusunda ihtisaslaşan dünyada iki üniversite olduğunu bunlardan birinin ABD'de diğerinin ise Yozgat Bozok Üniversitesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Üniversitemiz kenevir alanında ihtisaslaşan üniversite olmasının akabinde yurt içi ve yurt dışında çok sayıda firma bizimle iletişime geçti. Yapılacak üretimlerle alakalı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bir firma ile ön protokol imzaladık. Bizim amacımız Yozgat'ı kenevirin kullanıldığı sanayi yatırımlarının merkezi haline getirmektir. Kenevirin, inşaattan kozmetiğe 2 binin üzerinde üründe kullanıldığı bilinmektedir. Firmalara bizim tek şartımız var, yapacakları ürünleri Yozgat'ta üretmek."
Kenevirin ekilmesi konusunda yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade eden Karadağ, "Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçlerimiz kenevirin ekimi ve takibi konusunda bizlere büyük destek veriyor. Kenevir ekiminin daha da yaygınlaşması için yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Bu önemli bitkinin üretiminin artırılması ve ekonomiye kazandırılması ülkemiz açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kenevir Markalaşıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cavlak turizme açılıyor
Cavlak turizme açılıyor
Hayvanların bakımı için üretiyor
Hayvanların bakımı için üretiyor
Yerli çeşit umut veriyor
Yerli çeşit umut veriyor
ORAN Yönetimi Toplandı
ORAN Yönetimi Toplandı
Beslenme dostu okullar
Beslenme dostu okullar
Yeşilay bina arıyor
Yeşilay bina arıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim