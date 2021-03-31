Kenevir konuşuldu

Toplantıya, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de katıldı. Kenevir yönetmeliğine göre, kenevir üretimine izin verilen 19 ilden biri olan Yozgat’ta, kenevirin eski kültür bitkilerinden birisi olduğu hatırlatıldı, son yıllarda dünyadaki önemi, sanayi ve teknolojideki kullanımının her geçen gün arttığı vurgulandı. Proje ile üniversitenin mevcut insan kaynakları, teknik ve fiziki altyapısının daha etkin kullanabilme fırsatı elde edildiği gibi, eksik olanlarının da tamamlanabilme imkânının yakalandığı, Ülkemizde kenevir üretiminin arttırılması, yeni kenevir çeşitlerinin ıslahı ve kenevirden elde edilebilecek pek çok malzemenin geliştirilmesine katkı verileceği bildirildi.