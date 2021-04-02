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KENEViR KATKILI ÜRETiM

Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde üretimleri gerçekleştirilen kenevir katkılı ürünlerin tanıtımı yapıldı, ürünlerin sanayici ve müteşebbislerle buluşturulmaya başlandığı bildirildi.

02 Nisan 2021 Cuma 00:51
KENEViR KATKILI ÜRETiM

ENDÜSTRİYEL Kenevir ile ilgili ihtisas üniversitesi ilan edilen Yozgat Bozok Üniversitesi, gıdadan kozmetiğe, tekstilden otomotiv sektörüne kadar çok sayıda alanda kullanılan kenevirin bitkisinde elde edilmeye başlanılan ürünleri sanayici ve müteşebbislerle buluşturmaya başladı. Üniversite bünyesinde oluşturulan araştırma gruplarına sağlanan imkanlar doğrultusunda üretilen ürünler her fırsatta görücüye çıkartılıp, tanıtımı yapılıyor. Türkiye'de kenevirin ekonomiye kazandırılması, daha fazla katma değer elde edilmesini sağlamak amacıyla ‘endüstriyel kenevir’ alanında ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi, geçtiğimiz yıl Yozgat Merkez ve Boğazlıyan ilçesinde yaptığı deneme ekimleri sonucunda hasadını yaptığı Kenevir bitkisini farklı alanlarda kullanıp,  ürünler elde etti. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, kenevir katkılı üretilen ürünleri sanayici ve müteşebbisler ile buluşturmaya başladıklarına vurgu yaparak, üretilen ürünlerin tanıtımını yapmaya devam ettiklerini kaydetti. Karadağ, kenevir bitkisini bölgede konuşlanmış orta veya büyük ölçekli fabrikalarda bölgesel kalkınma odaklı ekonomiye katkı sunar bir duruma getirmek olduğuna dikkat çekerek, bunun ön çalışmalarını yapılarak önemli bir mesafe kat ettiklerini anlattı. Karadağ, ‘’Pandemi sürecinin ardından temasta bulundukları firmalarla yeniden bir araya gelerek, birçok sektöre hitap edecek tekstilden gıdaya, kozmetikten ilaç hammaddesi yapımına kadar çok geniş yelpazede kenevir esaslı ürünleri piyasaya sürülmesine vesile olacaklarını anlattı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘’Hayalimiz, üretilen ürünlerimizi bölgesine değer katan, bu sektörde bölgede konuşlanmış orta veya büyük ölçekli fabrikalarda bölgesel kalkınma odaklı ekonomiye katkı sunar bir duruma getirmektir. Bunun alt yapısı şu anda biz de hazır. Bunun ön çalışmaları yapıldı. Bununla ilgili çeşitli protokollerimiz imzalanıyor. Bir mesafe kat ettik. Bundan sonraki aşamada da endüstriyel kenevirin ekonomiye kazandırılması sürecini Yozgat Bozok Üniversitesi özelinde yapacağız ve yapmaya devam ediyoruz’’ dedi. Ekmeğin Anadolu’nun vazgeçilmez besin kaynağı olduğunu belirten Karadağ, amaçlarının kenevir tohumunun özelliklerini sağlığa olan faydalarını ekmeğe, kuru pasta çeşitlerine kazandırmak olduğunun altını çizdi. Karadağ, ‘’Üretimini gerçekleştirdiğimiz ekmeğin, besin değeri, protein ve lif oranı yüksek ve dolayısıyla daha az ekmekle doyabileceğiniz diyet ekmek de diyebileceğimiz bir özelliği var. Biz ihtisas alanımız itibariyle bunu da gıdaya taşıyarak bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Yozgat’ta bu sektörde faaliyet gösteren lokantalarımızın, fırınlarımızın böyle bir talepleri olursa tabi ki kapalı değiliz. Aşçılarımız bu işin mutfağında onlara her türlü katkı sunmaya hazır’’ diye konuştu. Yozgat Valisi Ziya Polat ise, mucizevi bir bitki olan kenevirin gerekli mevzuatlar dâhilinde ülke ve Yozgat ekonomisine kazandırılması noktasında tüm paydaşlarla gerekli katkıyı sağlayacaklarını bildirdi. Kenevirin önümüzdeki süreçte adından söz ettirecek bir bitki olacağına dikkat çeken Vali Polat, burada Yozgat’ın ve Yozgat Bozok Üniversitemizin öncü olmasının Yozgat ve ülke için büyük bir kazanım olacağını vurguladı. •İhsan Çelikkaya• 

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KENEViR KATKILI ÜRETiM
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