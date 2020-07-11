YOZGAT Bozok Üniversitesi’nin Kenevir alanında ihtisas üniversitesi ilan edilmesinin ardından, bu alanda Çorum’un tanınmış yatırımcı grubu tarafından yatırım yapmak üzere fizibilite çalışması başlattığı bildirildi. Yozgat Genç Sanayici İşadamları Derneği Başkanı iş insanı Ayhan Çelik de, Yerköy ilçesinde kendisine ait kenevir bitkisini işleyebilecek tesisin mevcut olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlaçı ile yaptığı telefon görüşmesi yaptı. Ahlatçı, Yozgat’ta kenevir işleme tesisi kurmak istediklerini, ancak kenevir konusunda bazı yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise, ‘Bize yatırım sözünüz varsa alalım, şu olursa bu olursa derseniz onu sonra konuşuruz. Çorumlu bir hemşerimiz kenevir fabrikası için üniversitemiz ile birlikte çalışıyorlar. Zaten üniversitemizin de ihtisas alanı. Rektör bey ile görüşüp buraya bir fabrika açacaklar. Biz bunun da sözünü alıyoruz’’ diye konuştu.

TESİS HAZIR:Yozgat Genç İşadamları Derneği Başkanı, iş insanı Ayhan Çelik, Yerköy ilçesinde kendisine ait tesisin bulunduğunu belirterek, ‘’Bu tesislerde kanola, asbir ve kenevir bitkilerini işleyip, hem yemeklik sıvı yağ hem de biyodizel üretme imkanımız mevcut. Sorun yeterli düzeyde hammaddenin bulunmaması. Bununla birlikte işletme sermayesi konusunda yaşanılan sıkıntılar, tesisi atıl durumda bıraktı’’ dedi. Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay başkanlığında Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirdiği toplantıda, Yozgat’a yatırım yapan, istihdam yaratıp, ihracat yapacak her firmanın yanında olacağını, iş insanlarının önündeki engelleri kaldıracağını söylediğini kaydetti.