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Kenevir hammadde dağıtımı

Kenevir araştırma gruplarına ar-ge amaçlı çalışmalarında kullanmaları amacıyla gerekli hammadde teslimi yapıldı.

01 Mayıs 2020 Cuma 00:26
Kenevir hammadde dağıtımı

YOZGAT Bozok Üniversitesi, Endüstriyel Kenevir konulu proje kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda temin edilen, kurutulmuş kenevir biyokütlesi, sapları, saplardan ayrılan lifleri ve geriye kalan kırtık kısımları, inşaat ve yapı malzemeleri araştırmaları grubu, tekstil, selüloz, kompozit ve biyomalzeme araştırmaları grubu ile elektronik, makine ve enerji araştırmaları grubu başkanlarına teslim edildi. Teslimatta Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen ve Araştırma Grubu Başkanları hazır bulundu. Prof. Dr. Ahmet Karadağ, kenevir metaryellerinin teslimine ilişkin yaptığı açıklamada, önceki senelerde yapılmış olan çalışmalardan elle tutulur ürünleri araştırma grupları ile buluşturduklarını söyledi. Karadağ, “Kenevirin ekonomiye kazandırılması amaçlı ihtisaslaşan üniversite olduğumuzu biliyorsunuz. Bu çerçevede elimizde var olanı kullanarak ilk etapta kenevirden endüstriyel ölçekli ürünler elde etmek için neler yapılabilir, işin teorik alt yapısını, geniş çaplı literatür çalışmalarını yaptıktan sonra koordinatörümüz Prof. Dr. Güngör Yılmaz hocamızın başkanlığında yönergelerimizi, Kenevir Araştırmaları Enstitüsü’nün kuruluş aşamalarıyla ilgili bütün alt yapılarımızı hazırladık. Yakın zamanda Yükseköğretim Kurulu’ndan çıkacaktır’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kenevir Hammadde Dağıtımı
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