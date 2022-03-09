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Kenevir görüşüldü

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ başkanlığında düzenlenen toplantıda kenevir ile ilgili çalışmalar ve projeler görüşüldü.

09 Mart 2022 Çarşamba 00:49
Kenevir görüşüldü

 Endüstriyel kenevir alanında ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi, kenevirle ilgili en son yapılan çalışma ve projeler Rektör Karadağ başkanlığından yapılan toplantı ile değerlendirildi. Toplantıya,  Rektör Yardımcımız ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Kenevir Araştırmaları Enstitüsü personeli, Kenevir Çalışma Grupları başkanları ve Kenevir projeleriyle katkı veren akademisyenler katıldı. Toplantıda, üniversitenin endüstriyel kenevir alanında yapılan çalışmalar ve planlanan hedefler masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Karadağ, bu alandaki gelişmeleri özetledikten sonra, katkı verenlere teşekkür etti. Yapılmasını arzu ettiği yeni projeler, yeni ürünler, yeni çözüm yaklaşımlarında yoğunlaşılmasını talep etti. AR-GE çalışmaları sonrası sektörle buluşmaların gerçekleştirildiğini ve olumlu sonuçlar alındığını belirten Prof. Dr. Karadağ, ‘’Bu kapsamda Üniversitemiz ile Ankara’da faaliyet gösteren Türkiye’nin inşaat sektöründe öncü firmalarından MESA Holding ile geçtiğimiz günlerde iş birliği protokolü imzaladık. Ekonomik değeri çok yüksek bir bitkinin ekonomiye kazandırılacağı günlerin ilk adımlarını atmış olduk. Yozgat Bozok Üniversitesi, artık ürettiği bilgiyi teknolojiyle, sanayici ile buluşturuyor.  Bu bizim için çok önemli bir başlangıç. Kenevirin ekonomiye kazandırılması noktasında yeni projeler, yeni ürünler, yeni çözüm yaklaşımlarımız devam edecek. Yaptıkları çalışma ve hazırladıkları projelerle bizlere katkı sunan,  destek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ dedi.

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