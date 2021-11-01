KENEViR, ÇEVRE DOSTU

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, kenevir bitkisinin sanayinin, ticaretin, istihdamın, hizmetler sektörünün gelişmesi anlamında multidisipliner bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Yılmaz, endüstriyel kenevir denildiğinde, uyuşturucu içeriğinin binde ikiler, binde üçler, binde birler yani yüzde birin altında olmasını istediklerini belirterek, ‘’Bu tanımlar ülkelere göre değişiyor ama nereden bakarsanız bakalım kenevirin endüstriyel olması için içindeki uyuşturucu oranının binde ikiler civarında olması gerekiyor. Tabii hangi endüstri diyecek olursak, inşaat endüstrisinde kullanabilirsiniz, otomotiv endüstrisinde kullanılıyor, elektronik endüstrisinde kullanılıyor, gıda sektörü kullanıyor, kozmetik sektörü kullanıyor, tıp kullanıyor, tekstil, kağıt, çeşitli kompozit malzeme sektöründe kullanılıyor. Bizim üniversitemizde de çeşitli ürünler bazında üretim araştırmaları devam ediyor’’ dedi. Yılmaz kenevir bitkisinin kökünden tohumuna kadar tüm kısımlarının farklı sektörlerce kullanımına uygun olduğu için kıymetli bir bitki olduğunun da altını çizdi. Dünyada kenevir pazarının her geçen yıl büyüdüğüne vurgu yapan Yılmaz, kenevir bitkisinin kullanıldığı alanların bir araya gelmesi ile ekonomik rakamların da pazarın da nasıl büyüdüğünü gözler önüne serdiğini aktardı. Yılmaz, ‘’140 milyar dolarlara kadar çıkan tahminler var. 2023 ve sonrası gittikçe artan bir trend var. Ülkemizde de sanayi ve tarım sektörünün bu bitkiye dayalı ürünleri geliştirmesini ve dünya pazarlarına sunmasını bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Güngör Yılmaz, medikal olarak kenevire bakıldığında bunun henüz Türkiye’de bu yönde bir mevzuat eksiğinin bulunduğunu, gıda sektörü için ilaç sektörü için medikal amaçlı kullanım için biraz daha yapılması gereken kanuni yönden düzenlemelerin bulunduğunu bildirdi. Yılmaz, ‘’Çok çeşitli medikal ürünler elde ediliyor, hastalıkların tedavisinden kansere kadar çok çeşitli kullanım alanları var. Dünyada medikal sektör sürekli ve hızlı gelişiyor. Dünya Kenevir pazarları içinde bunları sınıflandıracak olursak ilk sırada medikal sektör var. Ama bizim ülkemizde o sektörden pazardan pay alabilmemiz için yasal olarak hazır değiliz. Bununla ilgili ben inanıyorum ki hem Tarım Bakanlığımız, hem Sağlık Bakanlığımız ve ilgili teşkilatlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar diye düşünüyorum. Üniversitelerinde, başta Yozgat Bozok Üniversitesi olmak üzere bu çalışmalara katkı vermeye hazır olduklarını biliyorum. Bu konuda dünyayı iyi görmemiz, okumamız lazım. Elbette medikal kısmı suiistimale açık bir alan ama bunları önlemek içinde çözümler var çözümsüz değil yani. Biz bunu üniversiteleri ile emniyeti ile sanayicisi ile rahat bir şekilde organize edersek ve dünya pazarlarındaki o payı alabileceğimizi düşünüyorum’’ şeklinde konuştu.