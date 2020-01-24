KENEViR BiZDEN SORULACAK

YOZGAT Bozok Üniversitesi tarafından Yükseköğrenim Kurumu’na sunulan 'Endüstriyel Kenevir' üzerine ihtisaslaşma talebi uygun bulundu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Projesi'ne Yozgat Bozok, Kırklareli, Hitit, Bartın, Artvin Çoruh üniversitelerinin de katıldığını bildirdi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünün, Yükseköğrenim Kurumu’nun üniversitelerde misyon farklılaştırması çalışması kapsamında hazırladığı ‘Endüstriyel Kenevir’ projesini daha önce 29 üniversite arasında ilk 10 üniversite arasına almıştı. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Bozok Üniversitesi’nin ihtisaslaşma konusundaki talebinin iletilmesinin ardından Yükseköğrenim Kurumu nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak, Yozgat’ın avantajlarını anlattıklarını bildirdi. Milletvekili Başer, Yükseköğrenim Kurumu tarafından verilen bu onay kararının Yozgat adına sevindirici bir durum olduğunun da altını çizdi. Farklı sektörler için ham madde olan kenevirin, yeni sanayi kollarının gelişmesine, istihdama ve kenevirden elde edilen ürünlerin katma değerinin artmasını sağlayacak bitki olduğu hatırlatıldı. Kenevirin Yozgat'ta tarım ürünleri deseninin değişmesine, tarımsal ürün çeşitliliğine de katkı sağlayacağına vurgu yapıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin misyon farklılaşması ile ihtisaslaşarak, kenevir bitkisinden biyoenerji, biyomalzeme, tekstil, ilaç kağıt ve bunun gibi sektörlere katkı sağlayarak, dışa bağımlılığın azaltılması, istihdamın arttırılması ile kenevirin üretilmesi, işlenmesi için bölgede önemli bir rol üstlenmiş olduğunun altı çizildi. Yozgat Bozok üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, "Üniversitemiz, 2006 yılında kurulmuş olması, kenevir ekimine izin verilen iller arasında olması, Yozgat'ta bu bitkinin yetiştirilme serüvenin çok eskilere dayanması, üniversitemiz ve sanayicilerimizin bu yöndeki alt yapısının uygun olması ihtisaslaşma alanının ne kadar isabetli bir seçim olduğunu göstermektedir. Projemiz Yükseköğrenim Kurumu tarafından onaylanarak, ilan edilmiştir’’ diye konuştu.

TÜRKİYE'de Kenevir ekim alanları, kenevir bitkisine yönelik yatırım faaliyetleri Bozok Üniversitesi tarafından denetlenecek. Bununla birlikte Kenevir Bitkisinin kullanım alanları belirlenip, bu konuda araştırmalar yapılacak, araştırma sonuçlarına göre değerlendirmeler ve yatırımlar hayata geçirilecek.